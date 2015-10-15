قوات مشتركة تنتشر فى "الجوف" بشمال اليمن لتحريرها من الحوثيين

ذكرت مصادر المقاومة الشعبية بمحافظة "الجوف" اليمنية أن قوات مشتركة من الجيش الوطنى والمقاومة مدعومين بقوات من التحالف العربى بدأت مساء أمس فى الانتشار فى أطراف محافظة الجوف شمال صنعاء تمهيدا لبدء معركة تحرير المحافظة من ميليشيات الحوثيين وصالح .

ونقل موقع "المصدر أونلاين" الاخبارى عن هذه المصادر، أن طائرات التحالف قصفت مساء أمس موقع الصفراء العسكرى الذى تتحصن فيه قوات كبيرة تابعة للميليشيات ودوريات للحوثيين بالقرب من منطقة براقش الآثرية وتجمعات للحوثيين بالقرب من مفرق الجوف الذى يقع بجوار مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء.

وأشارت إلى أن عمليات القصف تأتى فى ظل استمرار الاستعدادات لتحرير محافظة الجوف خاصة بعد التقدم الذى أحرزته قوات المقاومة والتحالف فى مأرب.

>