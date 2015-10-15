مقتل 3 عناصر بالقوات البحرية الليبية جراء قصف زورق بطريق الخطأ

قتل ثلاثة عناصر من القوات البحرية الليبية وأصيب آخرون جراء قصف طائرة تابعة لسلاح الجو الليبى بطريق الخطأ زورقًا قرب ساحل بلدة كرسة غرب درنة.

وقال مصدر عسكرى الليلة الماضية، إن طائرة عسكرية ضربت بذخائر نوع «19.5» زورقًا يتبع سرية البحرية المقاتلة "سوسة" قُرب ساحل بلدة كرسة، والذى أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وعدد من الجرحى، لم يذكر عددهم.

وأكّد المصدر أن القصف جاء بطريق الخطأ، مرجحًا أن يكون القارب خرج دون طلب الإذن مما أدى إلى قصفه.

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