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ضبط تاجر بحوزته طبنجة مبلغ بسرقتها من مديرية أمن الإسكندرية

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ضبط تاجر بحوزته طبنجة مبلغ بسرقتها من مديرية أمن الإسكندرية ضبط تاجر بحوزته طبنجة مبلغ بسرقتها من مديرية أمن الإسكندرية
ألقى ضباط مباحث مركز طنطا القبض على تاجر مقيم قرية نفيا، وبحوزته طبنجة مبلغ بسرقتها من مديرية أمن الإسكندرية فى أحداث ثورة 25يناير 2011.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مباحث مركز طنطا من ضبط المتهم مجدى م م ط 50سنة تاجر وبحوزته (طبنجة عيار 9م ماركة توكا جيبت تحمل رقم 10725 E ).

وتم التحفظ على المضبوطات، وتبين أن الطبنجة مبلغ بسرقتها من مديرية أمن الإسكندرية أثناء ثورة 25 يناير ومحرر بشأنها المحضر رقم 24 جنح الإسكندرية 2011 تحرر المحضر رقم 28355 جنايات مركز طنطا وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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