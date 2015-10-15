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أخصائى سمنة: نزول الوزن السريع لا يقضى على الدهون

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أخصائى سمنة: نزول الوزن السريع لا يقضى على الدهون أخصائى سمنة: نزول الوزن السريع لا يقضى على الدهون
النزول السريع فى الوزن غاية كل من يتبع نظام غذائى، للتخلص من الوزن الزائد فى أقل وقت ممكن، وعلى الرغم من نبل الغاية، إلا أن الوسيلة خاطئة، والتى يتبعها البعض ممن يريدون التخلص السريع من الوزن دون محاذير أو دقة، ما يجعلهم عرضة للكثير من المشكلات الصحية.

وعن هذا الموضوع يوضح الدكتور محمد سلم، أخصائى السمنة والنحافة، أن الجسم يتكون من عضلات ودهون، ولذا لابد من التركيز على إنقاص والتخلص منها، لضررها البالغ وزيادتها لوزن وكتلة الجسم.

وما يفعله البعض بالرغبة فى النزول السريع بالوزن، أمر فى غاية الخطورة، فهذا النزول وهمى، ولا يقضى على الدهون كما يعتقد البعض على الرغم من انخفاض الوزن بالفعل، ولكنه يسبب نزول سريع فى كم السوائل التى يحويها الجسم، وهى الضامن له للتمتع بالصحة، لذا فالريجيم القاسى يفقد الجسم سوائله تماما ليقل الوزن على الميزان، دون نقصان فعلى للدهون الضارة.

لذا نصح محمد بضرورة اتباع نظام ريجيم صحى، يهدف إلى إنقاص وزن مناسب على فترات طويلة، حتى لا تتأثر الصحة العامة وسوائل الجسم.

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مصر 365

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