بالصور.. ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مطعم فى الإسماعيلية

تمكنت مباحث تموين الإسماعيلية من ضبط كمية من اللحوم والزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مطعم شهير بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والرائد عادل الجزار وكيل مباحث التموين والقوة المرافقة لهما، من القبض على (م.. ع.م) 25 سنة المدير المسئول عن مطعم لمأكولات شعبية لحيازته داخل المطعم كمية من اللحوم والدهون، وزنت حوالى 57 كيلو جراما و20 لترا من زيت الطعام بدون أى بيانات وعلامات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



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