بالفيديو : متصل يحرج مذيعة قناة الحياة بسبب طريقة جلوسها أمام شيخ

ضمن حلقة الأمس من برنامج كلام من القلب الذي تقدمه الإعلامية لمياء فهمي حيث كان في استضافتها الشيخ سالم عبدالجليل وكان حديث الحلقة يدور حول الهجرة النبوية والدورس المستفادة منها بالإضافة لعدة فقرات أخرى مع الشيخ نفسه.

وتلقت المذيعة إتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص والي وجه التحية إلى الشيخ وسأله عن أمر ما يريد الفصل فيه ومعرفة حكم الدين فيه، ثم اختتم حديثه في النهاية بإنتقاد الإعلامية لمياء فهمي موجها حديثا للشيخ سالم عبد الجليل قائلا له ” أنه ينتقد المذيعة ولا يوافق أنها تجلس وقدميها في وجه فضيلة الشيخ ” ، ويقصد المتصل بذلك أنه لا يجب أن تضع المذيعة قدم على قدم في حضور الشيخ لأنه يعتبر ذلك إساءة وعدم إحترام على حسب قوله.

الإعلامية لمياء فهمي أوضحت بعد ذلك أن جلوسها بهذه الطريقة لا يمثل أي إساءة سواء للشيخ أو لأي ضيف آخر، معللة سبب جلوسها بهذا الشكل أنها تعاني من مشاكل في ظهرها وأن ذلك سبب استخدامها لتلك الطريقة في الجلوس.

شبكةعيونالإخبارية

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