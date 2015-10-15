بالصور.. أهالى بورسعيد غاضبون من تجول المواشى فى الأحياء

تجول المواشى بأحياء بورسعيد، مشهد يتكرر يوميا رغم قرارات اللواء مجدى نصر الدين أمين محافظ بورسعيد، لروؤساء الأحياء والتنفيذين بتوقيع غرامات على أصحاب الدواب والمواشى التى تسير فى الشوارع بوضح النهار، حفاظا على الوجه الحضارى والبيئى للمناطق السكنية.

وقال المواطنين لـ"اليوم السابع"، بأنهم رفعوا العديد من الشكاوى لروؤساء الأحياء والجهات المعنية وعلى رأسهم المحافظ الذى اكتفى بالتصريحات المعسولة بالقنوات الفضائية بأن بورسعيد أصبحت المدينة الفاضلة.

ومن جانبها، قالت نعيمة فهمى مهندسة ديكور، أن "الواقع مؤسف للغاية وعايشين مش فى مدينة ساحلية إحنا عايشن فى زريبة.. ولازم الحكومة تعرف أن المنظومة فاشلة والمواشى وأصحابها ليس عليهم وزرا، وإنما الكارثة على من لا يطبق التعليمات بحزم وصرامة".

بينما أضاف عدد من الأهالى لـ"اليوم السابع"، "علينا العوض فى المحافظ وروؤساء الأحياء الذين تركوا الحبل لأصحاب الدواب والمواشى تتجول فى الشوارع وسط السيارات ومحطة السرفيس بلا رقيب وتتخلص من فضلاتها بنهر الطريق وتأكل من صناديق القمامة كما تأكل الخنازير، فهل يتدخل الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية لتصحيح الأوضاوع المتردية ببورسعيد؟".



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