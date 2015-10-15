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المجلس القومى للمرأة ينظم لقاء جماهيريا اليوم بمسرح محافظة المنيا

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المجلس القومى للمرأة ينظم لقاء جماهيريا اليوم بمسرح محافظة المنيا المجلس القومى للمرأة ينظم لقاء جماهيريا اليوم بمسرح محافظة المنيا
ينظم المجلس القومى للمرأة، اليوم الخميس، لقاء جماهيريا على مسرح المحافظة الملحق بديوان عام محافظة المنيا بعنوان "المرأة والانتخابات: شاركى.. انتخبى.. اختارى"، وذلك بمشاركة 1000 سيدة من محافظات المنيا، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، بحضور السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس، واللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للشئون السياسية، والشيخ رمضان عبد الرازق رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف.

ويستهدف اللقاء تعريف الناخبات فى المحافظات الأربعة بكيفية التصويت الصحيح، وفق عدد المقاعد المحددة لكل دائرة، ومعايير اختيار المرشحين والمرشحات الاكفاء ومدى إهتمامهم بقضايا المرأة فى برامجهم الانتخابية، وتوصيل المعلومات الصحيحة إلى السيدات حول كيفية اختيار المرشح الذى يحقق آمالها وتطالعتها، مع توضيح الأسس التى يقوم عليها هذا الاختيار بطريقة سهلة.

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مصر 365