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بالصور.. حواجز إسرائيلية على مداخل الاحياء الفلسطينية فى القدس

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وضعت اسرائيل الأربعاء حواجز تفتيش على مداخل الاحياء الفلسطينية فى القدس الشرقية المحتلة، وذلك فى اطار سلسلة اجراءات تهدف لوقف الهجمات الفلسطينية التى استمرت رغم ذلك، فى حين حذر الرئيس الفلسطينى محمود عباس من "إشعال فتيل صراع دينى يحرق الأخضر واليابس".

وقال عباس فى خطاب مسجل بثه التلفزيون الرسمى وهو الاول له منذ اندلاع موجة العنف الراهنة "سوف نستمر فى كفاحنا الوطنى المشروع الذى يرتكز على حقنا فى الدفاع عن النفس، وعلى المقاومة الشعبية السلمية والنضال السياسى والقانونى".

وحذر عباس من ان استمرار "الارهاب" الاسرائيلى "ينذر بإشعال فتيل صراع دينى يحرق الأخضر واليابس، ليس فى المنطقة فحسب، بل ربما فى العالم أجمع"، مشددا على انه "يدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولى للتدخل الايجابى قبل فوات الأوان".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365