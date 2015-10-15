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زوجة ترفع دعوى بطلان زواج ضد زوج أنكر إصابته بالإيدز

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زوجة ترفع دعوى بطلان زواج ضد زوج أنكر إصابته بالإيدز زوجة ترفع دعوى بطلان زواج ضد زوج أنكر إصابته بالإيدز
أقامت الزوجة "رشا.ف" دعوى بطلان زواج من زوجها "مجدى.ص"، بسبب إصابته بالإيدز منذ أكثر من 3 سنوات وعدم إخبارهم.

وقالت "رشا"، بالدعوى التى حملت رقم 2876 لسنة 2105، "تمت خطبتنا لمدة 7 شهور عن طريق بعض المعارف، وكان شاب فى مقتبل العمر، ولم يكن يظهر عليه أنه مخادع، وبالفعل قام أهلى بعد التشاور بينهم ووافقوا عليه لتبدأ رحلة معاناتى معه".

وأكملت، "بعد الترتيبات تم كتب الكتاب لإصراره ورفضه انتظار حفل الزفاف، وبعدها أثناء الترتيبات علمنا المصيبة، وأنه مصاب بالإيدز، وأنه كان منذ سنتين يتردد على فتيات الليل ويمارس أفعال غير سوية، ولم يصارحنى أو أهلى نهائيًا، وخدعنا ودلس الحقائق ولم يراع الله فى حقى فى معرفة تلك الكارثة".

وتابعت، "طلبنا الطلاق، ولكنه رفض وقال أذهبوا للمحكمة رغم أن العقد أصلاً يشوبه البطلان، لذا توجهت للمحكمة لعلها تنصفنى وتأخذ حقى من ذلك المخادع الذى حاول أن يدمرنى".

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مصر 365