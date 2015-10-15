القبض على 3 متهمين هاربين من المؤبد فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على 3 متهمين هاربين من المؤبد بتهمة الشروع فى قتل وإطلاق أعيرة نارية.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل، يفيد بقيام العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة له، بالقبض على المدعو (البدرى ا. م) 28 سنة عاطل ــ مقيم سوهاج والمدعو (نصرالدين ع. م) 33سنة عاطل ــ مقيم سوهاج .

وتم ضبط المدعو (سعيد م. م) 38 سنة عاطل ــ مقيم نفس العنوان مطلوب التنفيذ عليهم فى الجناية

>رقم 1124 لسنة 2015 دار السلام ــ سوهاج والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " شروع فى قتل وإطلاق أعيرة نارية.

تم التحفظ على المتهمين وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.