أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير : بكون بـ "وشين" في الأوقات دي والوسط الفني لازم تكون بـ 28 وش -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " وأغنية خاصة لـ " سالي شاهين " .. ياجامدة يا أصلي -
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

رفع 89سيارة متهالكة و33دراجة بخارية فى حملات مرورية خلال أسبوع بالعاصمة

Google+ Print
رفع 89سيارة متهالكة و33دراجة بخارية فى حملات مرورية خلال أسبوع بالعاصمة رفع 89سيارة متهالكة و33دراجة بخارية فى حملات مرورية خلال أسبوع بالعاصمة
تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور من شن حملاتها المرورية ونشر الخدمات الأمنية والمرورية بكل شوارع العاصمة، لإعادة المظهر الحضارى لها، والعمل على تحقيق السيولة المرورية.

وأسفرت الحملات المرورية المزودة بالأوناش خلال أسبوع من رفع 89 سيارة متهالكة بالشوارع و33 دراجة بخارية.

وتهدف تلك الحملات لمنع إمكانية استغلالها من قبل العناصر الإجرامية المتطرفة، ويتم التنسيق بين الإدارة العامة لمرور القاهرة وشرطة المرافق مع رؤساء الأحياء لرفع السيارات المتروكة بالميادين والشوارع المهمة على مستوى العاصمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365