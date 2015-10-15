رفع 89سيارة متهالكة و33دراجة بخارية فى حملات مرورية خلال أسبوع بالعاصمة

تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور من شن حملاتها المرورية ونشر الخدمات الأمنية والمرورية بكل شوارع العاصمة، لإعادة المظهر الحضارى لها، والعمل على تحقيق السيولة المرورية.

وأسفرت الحملات المرورية المزودة بالأوناش خلال أسبوع من رفع 89 سيارة متهالكة بالشوارع و33 دراجة بخارية.

وتهدف تلك الحملات لمنع إمكانية استغلالها من قبل العناصر الإجرامية المتطرفة، ويتم التنسيق بين الإدارة العامة لمرور القاهرة وشرطة المرافق مع رؤساء الأحياء لرفع السيارات المتروكة بالميادين والشوارع المهمة على مستوى العاصمة.