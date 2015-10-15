ننشر تفاصيل اطلاق مسلحون النيران على كمين امنى بالبدرشين

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزه أن مجهولين أطلقوا الرصاص علي عدد من سيارات الشرطة بمنطقة البدرشين وتم تبادل إطلاق الرصاص معهم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر في تصريح لليوم السابع أن قسم شرطة البدرشين تلقي بلاغا من احد الاشخاص يفيد بتعرض سيارة ملاكى للسطو المسلح وعلي الفور انتقل رجال المباحث الي محل الواقعة وعقب وصولهم فوجئوا بإطلاق نار مكثف صادر من مجهولين يختبئون بمنطقة زراعية مما دفع القوة الأمنية لمبادلتهم إطلاق الرصاص حيث فر المسلحين هاربين ولم تسفر الاشتباكات عن وقوع إصابات بين رجال المباحث .

وتكثيف مباحث الجيزه جهودها لتحديد هوية الجناة للقبض عليهم وأخطرت النيابة للتحقيق .

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