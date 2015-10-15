الداخلية تضبط 128 الف لتر بنزين و24 طن دقيق مدعم و2 طن لحوم فاسدة

واسفرت الحملات التموينية بقيادة اللواء محمود العشيرى مساد وزير الداخلية لمباحث التموين، عن ضبط ( 443 ) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها 128220 لتر سولار ، 53 إسطوانة بوتاجاز.
>كما تم ضبط ( 15 ) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها (128220 ) لتر بنزين سولار و ضبط ( 9 ) قضية إسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها ( 53 ) إسطوانة .
ونجحت الحملات فى ضبط ( 7 ) قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت ( 24,400 طن ) و( 86 ) قضية مخالفات مخابز.
كما ضبطت اجهزة الامن( 13 ) قضية فى مجال اللحوم والطيور الفاسدة بمضبوطات بلغت (2,265 طن ،و 18 طائر ) و ( 3 ) قضايا فى مجال الإضرار بالثروة الزراعية والحيوانية بمضبوطات بلغت ( 23,150 طن ، أسمدة وأعلاف ) و تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده .. وجارى إستمرار وتكثيف الحملات التموينية لضبط كافة حالات الغش التجارى وإستغلال السلع التموينية .
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