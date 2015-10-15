الداخلية تضبط 128 الف لتر بنزين و24 طن دقيق مدعم و2 طن لحوم فاسدة

وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم ومخالفات المواد التموينية والبترولية ، حيث شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية إستهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الإستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجارى .

واسفرت الحملات التموينية بقيادة اللواء محمود العشيرى مساد وزير الداخلية لمباحث التموين، عن ضبط ( 443 ) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها 128220 لتر سولار ، 53 إسطوانة بوتاجاز.

>كما تم ضبط ( 15 ) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها (128220 ) لتر بنزين سولار و ضبط ( 9 ) قضية إسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها ( 53 ) إسطوانة .

ونجحت الحملات فى ضبط ( 7 ) قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت ( 24,400 طن ) و( 86 ) قضية مخالفات مخابز.

كما ضبطت اجهزة الامن( 13 ) قضية فى مجال اللحوم والطيور الفاسدة بمضبوطات بلغت (2,265 طن ،و 18 طائر ) و ( 3 ) قضايا فى مجال الإضرار بالثروة الزراعية والحيوانية بمضبوطات بلغت ( 23,150 طن ، أسمدة وأعلاف ) و تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده .. وجارى إستمرار وتكثيف الحملات التموينية لضبط كافة حالات الغش التجارى وإستغلال السلع التموينية .

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