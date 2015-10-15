اليوم.. نظر معارضة إسلام بحيرى على حبسه 3 سنوات فى قضية شيك بدون رصيد

تستأنف محكمة جنح جزئى مصر القديمة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد الملطى وبسكرتارية هشام مختار، نظر المعارضة المقامة من دفاع الباحث إسلام بحيرى مقدم برنامج "مع إسلام" المذاع على قناة القاهرة والناس، على حكم حبسه 3 سنوات فى واقعة اتهامه بإصدار شيك بدون رصيد.

وطلب دفاع المتهم بالجلسة السابقة التأجيل لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على الشيك.

ويذكر أن محكمة أول درجة قضت بحبس إسلام إبراهيم بحيرى 3 سنوات وكفالة 200 جنيه فى واقعة اتهامه بشيك بدون رصيد.

وكان أيمن محمود المحامى بصفته وكيلا عن شمس محمد، تقدم ببلاغ بقسم شرطة مصر القديمة، ضد إسلام إبراهيم بحيرى، واتهمه فيه بتدوين شيك بدون رصيد، موضحا فى بلاغه، بأن إسلام دون شيكا لموكله بقيمة 350 ألف جنيه، وعندما توجه لصرفه من البنك، فوجئ برفض البنك سداد المبلغ لعدم كفاية الرصيد.