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اليوم.. 500 شاب يصلون إلى الأقصر بأول رحلة لقطار الشباب لتنشيط السياحة

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اليوم.. 500 شاب يصلون إلى الأقصر بأول رحلة لقطار الشباب لتنشيط السياحة اليوم.. 500 شاب يصلون إلى الأقصر بأول رحلة لقطار الشباب لتنشيط السياحة
تصل لمحافظة الأقصر، صباح اليوم الخميس، أول رحلة لـ"قطار الشباب"، وذلك ضمن برنامج وزارة الشباب والرياضة لتنشيط السياحة الداخلية بمحافظتى الأقصر وأسوان، ومن المقرر أن يشارك فى الفوج الأول حوالى 500 شاب لمدة 3 أيام.

ومن جانبه صرح الدكتور مدحت السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، بأن برنامج الوزارة يستهدف زيارة 20 ألف شاب لمحافظتى الأقصر وأسوان، وذلك ابتداءً من اليوم الخميس وحتى أواخر شهر أبريل من العام المقبل، حيث تتكون الرحلة الواحدة من 500 شاب وشابة من مختلف محافظات .


> وزيرا الرياضة والتعليم يودعان الفوج الأول لقطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

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