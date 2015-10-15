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"الأوقاف": منح 15 داعية إجازة لترشحهم بالمرحلة الأولى للانتخابات

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"الأوقاف": منح 15 داعية إجازة لترشحهم بالمرحلة الأولى للانتخابات "الأوقاف": منح 15 داعية إجازة لترشحهم بالمرحلة الأولى للانتخابات
أكد الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات لتجنيب المساجد والمنابر العمل الحزبى والفكر المتطرف، حيث عقدت اجتماعا منذ أيام مع 15 إماما من أئمتها المرشحين بالمرحلة الأولى للانتخابات، وتم التنبيه فيه على ضرورة ابتعادهم عن العمل الدعوى ومنحهم إجازة خلال المرحلة الانتخابية، لعدم استغلال المهنة فى الدعم السياسى أو توظيف العلاقات والمنابر لمصالح حزبية على حساب الدين والوطن، مع منعهم عن ارتياد المنابر حتى ينهوا جولاتهم السياسية فى الانتخابات.

وأضاف عبد الرازق، لـ"اليوم السابع" أن الوزارة تتبنى فكر الأزهر الوسطى وتقوم بدورها الوطنى الداعم للدولة دون انحياز أو تمييز أو تعصب لأى طرف.


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