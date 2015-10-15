"التعليم" تبدأ اليوم تلقى طلبات التحويل لمدارس المتفوقين بـ4 محافظات

تبدأ وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس فى تلقى طلبات التحويل من طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا من ساكنى محافظات القاهرة والجيزة والفيوم إلى مدارس محافظات الإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ والبحر الأحمر.

وقال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص، إن الطالب الذى يرغب فى التحويل إلى المدارس سالفة الذكر عليه أن يتقدم بطلب إلى وحدة الـ" stem" بالوزارة.

وفى سياق متصل حددت الوزارة بدء الدراسة فى مدرسة الأقصر للمتفوقين الأحد 18 من أكتوبر الجارى، بعد تأجيلها لحين توفير مقرات إقامة للطلاب.

- تأجيل الدراسة بمدرسة المتفوقين بأسيوط لحين الانتهاء من تجهيز سكن الطلاب

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