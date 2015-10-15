أستاذ غدد صماء: انعدام ثقافة طبق السلطة عند المصريين سبب إصابتهم بالأمراض

طبق السلطة أحد مفردات الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض، بهذه الكلمات أوضح الدكتور أحمد سويدان أستاذ الغدد الصماء بجامعة الإسكندرية أن الاهتمام بالخضراوات وطبق السلطة اليومى، بجانب بعض المحاذير لأخرى فى الغذاء قادرة على الوقاية من السمنة والأمراض.

وخلال مؤتمر الاحتفال باليوم العالمى للسمنة الذى أقيم مؤخرا، كشف الأطباء عن الكثير من الإحصائيات والأرقام التى تدل على أن السمنة أصبحت بالفعل مرض العصر وعدو المصريين، مما دفع الدكتور أحمد سويدان للنصح بضرورة الالتزام بنظام غذائى جيد ومنضبط ليصبح أسلوب حياة للمصريين.

وتابع الدكتور سويدان حديثه، ناصحا بعدة عناصر غذائية مهمة منها، تغيير السلوك التغذوى للمصريين، والتخلص من المستحدثات التى دخلت عليه، ومنها شرب المياه الغازية، وتناول الفاست فوود، حب النشويات المفرط، والإفراط فى تناول الخبز، ونصح بضرورة تجنب كل هذه العادات الغذائية غير الصحية، بجانب تطبيق ثقافة طبق السلطة اليومى الأساسى، أو لأكثر من مرة يوميا، ليحتوى على خليط الخضراوات الذى يمد الجسم بسعرات مفيدة، دون زيادة بالوزن، كما يعزز مناعته ضد الأمراض.