بالفيديو ...مدرس يضرب طالب على وجهه بالقلم ،فقال له الطالب حكمة جعلت المدرس يقبل رأسه!

التعليم هو أساس الحياة وفى المدراس يحدث الكثير من المواقف بين الطلاب والمدرسين ،حيث يوجد الكثير من الطلاب الاشقياء والذين يحبون المشاغبة ويظن الطلاب أنه بهذه المشاغبة يصبح أكثر ظرفآ ويكون محبوبا لدى الناس ولكن الادب والاخلاق الحميدة هى تجعل للطالب قيمة وله الاحترام من المدرسين وكافة المدرسة، وعلى العكس تماما يوجد ايضآ بعض المدرسين الذين ليس لهم القدرة على فهم عقلية الطالب وربما يتصرف تصرف غير لائق تجعل الطلاب لم تحترمة وتسخر منه .

ولكن لابد من وجود الاخلاق فى التعامل بين الطلبة مع المدرسين والعكس طبعا ، اليوم سنشاهد فيديو يعرض عن مدرس ، صفع طالب على وجهه ثم رد فعل الطالب كان غريبا جدآ ،حيث أخجل المدرسة من شدة أدبة واحترامة واخلاقة العالية وقال له حكمة جعلت المدرس يندم على ما فعلة مع هذا الطالب ويقبل رأسة أعتذارا له عن مافعله ،هذا الموقف يدل على أن الاخلاق تجبر أى شخص أن يتعامل معك بكل أحترام وتقدير واذا تعرضت لموقف مثل هذا فبأخلاقك العالية تجعل المذنب فى حقك الندم سريعا على ما فعله معك ،ثم يكون لك التقدير فى النهاية .

شاهد الفيديو وكيف كان رد فعل الطالب على المدرس :-

شبكةعيونالإخبارية

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