للأمهات.. علاج أسنان أطفالكن بالحشو البلاتينى خطر

الحشو البلاتينى أحد أنواع حشو الأسنان والتى يلجأ الكثيرون لها عند تعرض أسنانهم للتسوس نتيجة عدم الاهتمام بالعناية بصحة الأسنان وغسلها باستمرار.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد مدكور، أخصائى الأسنان، يحتوى الحشو البلاتينى على مادة الزئبق والتى تصل إلى نسبة 50% ومعادن أخرى بالرغم من تميزها بصلابة كافية.

ويستكمل د. أحمد قائلا "يعتبر الزئبق من المواد السامة التى تتسبب فى تعرض الأشخاص للكثير من الأضرار الصحية والتى لها تأثير على وظيفة المخ وفقا لما أثبتته الدراسات والأبحاث الحديثة فى مجال علاج الأسنان، حيث يتسبب احتواء الحشو البلاتينى على مادة الزئبق فى تعرض الأطفال لمخاطر صحية لذلك لا يفضل استخدام الحشو البلاتينى".

ويتابع د. أحمد قائلا "يتم دخول مادة الزئبق إلى الجسم عن طريق الابتلاع حيث يقوم الجسم بامتصاصها بسرعة كبيرة تتوزع على أجهزة الجسم الرئيسية".

لذلك ننصح الأشخاص الذين يعانون من تسوس بأسنانهم بعدم استخدام الحشو البلاتينى لعلاج أسنانهم من التسوس وخاصة الأطفال".