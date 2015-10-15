لجنة الانتخابات بالأقصر: 173 مقرا انتخابيا بها 378 لجنة بالمحافظة

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بالأقصر، عن الإجمالى النهائى لعدد المرشحين بالدوائر الخمسة الذين ينافسون على ستة مقاعد هم 91 مرشحا منهم 52 مرشحا مستقلا و39 حزبا، وعدد المقار الانتخابية 172 مقرا بها 378 لجنة، حيث وصل إجمالى عدد لجان الذكور إلى 93 لجنة ولجان الإناث إلى 89 لجنة والمشتركة 196 لجنة، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة 739 ألفا و796 ناخبا على مستوى المحافظة.

وأوضحت اللجنة أن عدد المرشحين بالدائرة الأولى بندر الأقصر 22 مرشحا و22 مقرا انتخابيا و69 لجنة، والدائرة الثانية مركز الأقصر 20 مرشحا و30 مقرا انتخابيا و69 لجنة، والدائرة الثالثة مركز القرنة 15 مرشحا و28 مقرا انتخابيا و55 لجنة، والدائرة الرابعة مركز أرمنت 14 مرشحا و30 مقرا انتخابيا و54 لجنة، والدائرة الخامسة مركز إسنا 20 مرشحا و62 مقرا انتخابيا و131 لجنة.

ومن جانبه، أنهى محمد بدر محافظ الأقصر، أمس الأربعاء، جولاته الموسعة للاطمئنان على تجهيز المقار الانتخابية، بدوائر المحافظة الخمسة، وذلك فى (مركز الأقصر وبندر الأقصر والقرنة وإسنا وأرمنت)، حيث استمرت الجولة على مدار يومين.

وأمر المحافظ خلال جولاته بضرورة إقامة مظلات ببعض المقار لحماية الناخبين من حرارة الشمس، وإقامة أماكن خاصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتجهيز دورات المياه، والتأكد من سلامة الإضاءة وكل التجهيزات المتعلقة بالعملية الانتخابية .

كما أمر محافظ الأقصر أيضا برفع أى لافتات انتخابية من فوق أسطح وحوائط المنشآت والمبانى الحكومية، وأعلن عن الانتهاء من تجهيز وتشكيل غرفة عمليات بمشاركة كل الجهات المعنية بمتابعة وتأمين سير العملية الانتخابية .

وأكد محمد بدر محافظ الأقصر فى تصريحات صحفية، ضرورة توفير أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والتأكد من توافر كل إجراءات التأمين الخاصة باللجان المقرر أن تجرى بها الانتخابات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة تكون على اتصال مباشر بغرف العمليات الفرعية بكل مدينة ومركز.