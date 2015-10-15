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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 16/10/2015

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 16/10/2015 حظك اليوم برج الحمل الجمعة 16/10/2015
لبرج الحمل:
>مهنيا: تحصل اليوم على الفرصة الذهبية فى مجال العمل فلا داعى إلى العجلة واحرص على التأنى فى استغلال تلك الفرصة حتى تتمكن من تحقيق الأرباح.

عاطفيا: تزول الخلافات التى حدثت بينك وبين الحبيب وتهدأ الأجواء، ما يساعدك على الشعور براحة البال وإعادة الأمور إلى نصابها.

صحيا: حاول أن تحصل على الراحة والاسترخاء حتى تتمكن من الحفاظ على حالتك الصحية، واستكمال أداء المهام بشكل جيد على مدار اليوم.

توقعات علماء الفلك:
>قد تقضى بعض الوقت اليوم مع أحد الأشخاص كنت تتودد إليه منذ فترة، وترى أن التطورات التى طرأت على حياتك فى الفترة الأخيرة تقربك أكثر من مجموعة الأصدقاء القدامى، بل تمكنك أيضًا من الخوض فى صداقات جديدة مع بعض الأشخاص الذين تقابلهم فى حياتك اليومية.

لابد أن تعرض الأفكار المستقبلية التى تفكر فيها لخطط العمل الجديد على أحد الأصدقاء الذين تثق بهم حتى يمنحك رأيه ويكسبك الثقة فى الخوض بهذا العمل وتحقيق الإنجازات.

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مصر 365

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