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حظك اليوم لبرج الثور الحمعة 16/10/2015

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حظك اليوم لبرج الثور الحمعة 16/10/2015 حظك اليوم لبرج الثور الحمعة 16/10/2015
لبرج الثور:
>مهنيا: تواجه اليوم بعض الأحداث والأمور الجديدة فى مجال العمل وتلقى الدعم من أصحاب العمل لما تقدمه من خطط وأفكار جديدة لهم تفيد الصالح العام للشركة.

عاطفيا: تدخل اليوم مرحلة جديدة فى الحياة العاطفية تساعدك على تحقيق الأهداف التى كنت تسعى إليها فى الفترة الماضية وتتمنى تحقيقها.

صحيا: قد تتعرض اليوم لبعض الصعوبات التى تواجه حالتك الصحية وربما تعانى من بعض المشكلات فى منطقة الصدر، حاول التخلص من عادة التدخين السيئة حتى لا تتفاقم الأمور.

توقعات علماء الفلك:
>قد تفكر فى الانتقال من المكان الذى تعيش فيه خلال الفترة المقبلة، ولكنك تتعرض اليوم لبعض الأحداث التى تجعلك تغير رأيك، ربما يأتى أحد الأشخاص المفضلين لديك ليعيش فى نفس المكان وأنت ترغب فى العيش بجواره.

حاول أن تبادر بالتفكير الجيد قبل البدء فى اتخاذ القرارات الخاصة بحياتك الشخصية، لتتأكد أن هذه هى رغبتك الحقيقية.

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مصر 365

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