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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 16/10/2015

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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 16/10/2015 حظك اليوم برج الميزان الجمعة 16/10/2015

لبرج الميزان:


>مهنيًا: احذر اليوم من المكائد التى يخطط بعض الأعداء لإيقاعك بها، واحرص على بذل المجهود اللازم لتنفيذ الخطط والأفكار التى تضعها لمستقبلك المهنى.
>عاطفيًا: يشير هذا اليوم إلى علاقة عاطفية جديدة تتمكن من السيطرة عليم وتتسبب فى المشكلات الكثيرة بينك وبين الشريك، وتولد النفور بينكما.
>صحيًا: تتمتع اليوم بالحيوية والنشاط والروح الحماسية الشديدة التى تساعدك على التخلص من الضغوط، والشعور بالراحة النفسية التى تمنع عنك الأمراض.
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توقعات علماء الفلك:


>سوف تتحسن حالتك المادية ويزداد دخلك المادى بشكل غير متوقع، وهذا الأمر يعد تطورًا هائلاً فى حياتك الشخصية، ولكن احذر من توقيع العقود اللازمة للمشروعات الجديدة قبل أن تقرأ كل كلمة فى العقد وتتأكد من سلامة الشروط وعدم إلزامك بأى شيء.

تشعر اليوم بحالة من الهدوء فكل الأمور تسير على ما يرام وتبدو أقل تعقيدًا من ذى قبل.

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مصر 365

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