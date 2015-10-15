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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 16/10/2015

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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 16/10/2015 حظك اليوم برج الدلو الجمعة 16/10/2015
لبرج الدلو:
>مهنيا: أنت شخص كفء ويحالفك الحظ فى مجال العمل فلا تقلق، قد تتمكن اليوم من الوصول إلى اتفاق بشأن بعض الأعمال الجديدة التى كنت تنتظرها.

عاطفيًا: تساعد ظروف اليوم التى تمر بها على التجانس والانسجام مع الحبيب، وإذا كانت العلاقة بينكما مستقرة فقد تحصل على المزيد من الاستقرار.

صحيا: لا تدع اصحاب النفوس الصغيرة يثيرون غضبك، فالعصبية التى تنتج عن هؤلاء تساهم فى تدهور حالتك الصحية، احرص على الهدوء حتى تسير الأمور بشكل جيد.

توقعات علماء الفلك:
>تتعرض اليوم لمشاجرة بينك وبين أحد الأصدقاء قد تجعلك تتنازل عن بعض القرارات بشكل مفاجئ، ولكن ليس من السهل أن تتحدث إلى هذا الصديق بصراحة مطلقة ولكن قوة الشخصية التى تتحلى بها تساعدك على المحاولة.

أمانتك هى سر النجاح والتقدم فى حياتك، فحاول أن تستمر على هذه الوتيرة فى العمل حتى تكتسب ثقة واحترام الآخرين وتواصل تقدمك.

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مصر 365

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