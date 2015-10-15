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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 16/10/2015

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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 16/10/2015 حظك اليوم برج الحوت الجمعة 16/10/2015
لبرج الحوت:
>مهنيا: قد تساعدك الاتصالات التى قمت بها من أجل المهام المتعلقة بعملك على تحقيق النتائج المرضية، ويساعدك هذا الأمر على الشعور بالسعادة، فأنت تحصد ثمار ما زرعته.

عاطفيا: تقف اليوم بعض العقبات فى طريق إصلاح الأمور بينك وبين الحبيب، حاول التأقلم مع العلاقة والعمل على التخلص من تلك العقبات شيئا فشيئًا.

صحيا: قد يساعدك جو الفرح الذى أنشأه أحد أفراد العائلة فى المنزل فى التغلب على التشنجات التى تعانى منها، ما يساعدك على الحفاظ على تحسن حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:
>تشعر اليوم بأن العمل مسل وممتع حيث تنتابك حالة مزاجية جيدة، وقد تقوم ببعض الأمور اليوم تساعدك على تحسين مستوى أدائك للمهام اليومية وهذا الأمر يدفعك إلى الوصول إلى منصب مهم فى المجال المهنى.

قد ترى اليوم مناسبًا للبدء فى إنجاز المهام التى تتعلق بالمال والبورصة حيث تحتاج إلى التركيز، ربما يتسبب تدخل الآخرين فى شئونك وأحوالك مع الشريك يتسبب فى تدهور العلاقة بينك وبين الشريك، فحاول منع ذلك الأمر واجعل حل الخلافات بينكما بالتشاور.

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مصر 365

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