حظك اليوم برج القوس الجمعة 16/10/2015

حظك اليوم لبرج القوس:

توقعات علماء الفلك:

>مهنيًا: قد تتمكن اليوم من القيام ببعض الاتصالات التى تساعدك على إنجاز المهام بشكل جيد، وتبدو اليوم متحمسًا وتسرع الخطى تجاه إتمام إحدى الصفقات المهمة.>عاطفيًا: تشعر اليوم بمشاعر عاطفية قوية تجاه الشريك وتبدأ بالتفكير بالحياة المستقبلية حيث الحمل والولادة وتبحث عن الطرق المختلفة للاهتمام بالحبيب.>صحيًا: حاول اليوم أن تكون معتدلاً فى تناول وجباتك وأن تحرص على تناول الطعام الصحى، واحذر من الأطعمة الجاهزة التى تسبب لك المشكلات المعوية.>ترى نفسك دائمًا الشخص العملى والمثقف الذى يتحلى تحلى بالحكمة والمعرفة، ولكنك شخص غامض فى حين أن لديك سرعة البديهة التى تساعدك على الاقتراب من الأشخاص ومعرفة حقيقة المشاعر التى تكمن داخلهم.

ربما تتمتع بالحس الفنى والإبداعى، لذلك لا تندهش عندما تتمكن من رسم لوحة فنية جميلة خلال وقت الفراغ.