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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 16/10/2015

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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 16/10/2015 حظك اليوم برج السرطان الجمعة 16/10/2015
لبرج السرطان:
>مهنيا: تشعر اليوم بالهدوء التام وترى تجمع الأصدقاء حولك ما يساعدك على فتح صفحة جديدة من العلاقات الراقية مع من حولك، وتسهل عليك البدء فى المشروعات الجديدة.

عاطفيًا: تساعدك الظروف اليوم على لم شمل العائلة مرة أخرى وتقريب المسافة بينك وبين الحبيب لتقضى معه أجمل الأوقات المفعمة بالحب والرومانسية.

صحيًا: حاول اليوم أن تتجنب السير فى الهواء الطلق حتى لا تتفاقم حالتك المرضية وتكون أكثر عرضة للبرد حيث تعانى من الحساسية المفرطة.

توقعات علماء الفلك:
>قد تقرر اليوم عدم الخروج وتفضل الجلوس فى المنزل، وتبدأ فى استعادة ذكريات وأحداث الماضى الجميلة، فربما تشعر بالتفاؤل والحيوية والحماس مما يدفعك إلى استغلال الوقت للتخطيط لمستقبلك المهنى.

ربما يساعدك التخطيط الجيد على تحقيق أهدافك بسرعة وبشكل جيد، ولا بأس من التحدث مع صديق يشاركك نفس الاهتمامات فربما تصل معه إلى أفكار جديدة.

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مصر 365

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