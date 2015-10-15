حظك اليوم برج العقرب الجمعة 16/10/2015

حظك اليوم لبرج العقرب:

توقعات علماء الفلك:

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>مهنيًا: قد يثير أحد الزملاء اليوم أمرًا فى مجال العمل يجعلك تستشيط غضبًا، حاول أن تلفت أنظار الزملاء إلى أن هذا الأمر هو مصدر الإزعاج لمشاركتك استعادة الاستقرار والهدوء.>عاطفيًا: تبدو الأجواء ممتازة اليوم وتشعر بالارتياح والطمأنينة والهدوء بعد العاصفة التى هبت بينك وبين الحبيب، يرجع الهدوء إلى الحكمة التى تتحلى بها بالإضافة إلى توصلك لحل المشكلات.>صحيا: لا تنس القيام بالواجبات الرياضية فى أى مكان تجلس به، إذا كنت فى العمل أو فى النادى أو المنزل حاول أن تمارس بعض الأنشطة التى تساعدك على البقاء نشيطًا.لا تخشى مواجهة بعض الأشخاص السخفاء حتى لا تتأثر انتقالاتك اليوم، فالخوف من مقابلتهم قد يتسبب فى إعاقة حركتك اليوم، ابدأ التفكير الآن فى المشروعات الخاصة بك والتى تؤجلها إلى أجل غير مسمى دون مبرر.

إذا كنت تتحلى بالشجاعة أقدم على مواجهة الصعوبات حتى تتمكن من إنهاء تلك المشروعات وتحقيق المكاسب المنتظرة والأهداف المرغوبة.