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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 16/10/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 16/10/2015 حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 16/10/2015

لبرج الجوزاء:
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مهنيا: تتلقى اليوم بعض الاتصالات التى تدعمك وتساعدك فى مجال العمل، حاول استغلال تلك الفرص لفتح صفحة جديدة مع من حولك من الزملاء.

عاطفيًا: تعيش حالة واضحة من الحب الصارخ نتيجة مصارحة الحبيب لك بمشاعره الرقيقة تجاهك، استغل تلك الظروف لتحسين العلاقة بينكما فأنت شخص محبوب جدًا.
>صحيا: لا تتعجب من الآلام التى تصيبك فى الرأس والمعدة والتى تشعر بها دائمًا، فهى نتيجة طبيعية للجو الذى تعيش فيه وتفرضه على نفسك.

توقعات علماء الفلك:
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سوف تشعر اليوم بالسعادة البالغة وتنتابك حالة شديدة من الفرح نتيجة تحسن وضعك المالى، هذا الأمر الذى سيساعدك على إنجاز الكثير من الأمور الشخصية التى كنت تسعى إليها ولم تأت الفرصة قبل ذلك.

من الممكن أن تكتشف داخلك موهبة جديدة تساعدك على إدارة تلك الأموال بشكل جيد، فالتفاؤل والحماس يدفعانك إلى تحقيق أحلامك فى أقرب وقت ممكن.

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مصر 365

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