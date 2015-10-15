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حظك اليوم برج الجدى الجمعة 16/10/2015

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حظك اليوم برج الجدى الجمعة 16/10/2015 حظك اليوم برج الجدى الجمعة 16/10/2015

لبرج الجدى:
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مهنيا: ربما تبدأ اليوم فى العمل على أحد المشروعات الفنية والإبداعية، ويشاركك أحد الأصدقاء المفضلين لديك فى هذا العمل لتحصلا معًا على الأرباح الكثيرة.
>عاطفيا: قد تشعر بحالة من الحنين إلى الماضى وربما ترى البعض يعود إلى الوراء، وترى أن مزاجك العام يميل إلى الرومانسية حاول أن تتماشى مع هذا المسار.
>صحيًا: قم بحزم امتعتك واذهب فى رحلة ترفيهية بعيدًا عن أجواء العمل والضغوط التى يسببها، حتى تتمكن من الحفاظ على حالتك الصحية من التدهور.
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توقعات علماء الفلك:
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قد تتلقى صباح اليوم دعوة للمشاركة فى بعض الأنشطة الجماعية التى كنت تبحث عنها للمشاركة فيها خلال الفترة الماضية فقد تساعدك على الخروج من حالة الملل التى تعانيها.

سوف تتحسن علاقتك بالآخرين وتكون على ما يرام حيث تشعر بالألفة والود والحب من قبل الجميع، ولابد أن تخطط هذا المساء للقاء الحبيب فى سهرة رومانسية تساعدك على تحسين العلاقة بينك وبينه، واحذر من التحامل على نفسك حتى لا تتدهور حالتك الصحية.

 

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مصر 365

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