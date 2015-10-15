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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 16/10/2015

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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 16/10/2015 حظك اليوم برج الأسد الجمعة 16/10/2015

لبرج الأسد:
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مهنيا: قد تعانى اليوم من توتر الأجواء فى مجال العمل، لا تغضب فقد تحميك تلك الأجواء من التعرض لنظرات الحسد التى يرميك بها بعض الزملاء الحاقدين على إنجازاتك.
>عاطفيًا: تحتاج اليوم إلى الاهتمام بالشريك واستخدام المرونة فى التعامل معه بعيدًا عن الأجواء الاستفزازية، فهو لا يستحق منك إلا الخير والاهتمام.
>صحيا: حاول أن تحافظ على اعتدال الأجواء فى الأماكن التى تجلس بها حتى لا تصاب بالأمراض التى تنتج عن تقلبات الحرارة.

توقعات علماء الفلك:
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عليك توخى الحذر اليوم من الفوضى التى قد تحدث اليوم فى منزلك، وحاول الحرص على التعامل بشىء من الهدوء والحكمة مع المواقف التى تتعرض لها اليوم.

قد تحتاج اليوم بعض الأجهزة المنزلية إلى الصيانة أو أن بعضها فى حاجة إلى التغيير نهائيًا، حاول أن تصل إلى حل مناسب بخصوص هذا الأمر.

ثق فى نفسك وفى قدراتك وكن متفائلاً حتى لا تصاب بالملل والإحباط.

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مصر 365

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