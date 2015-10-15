حظك اليوم: توقعات الأبراج ليوم الجمعة 16/10/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

مهنيا: تحصل اليوم على الفرصة الذهبية فى مجال العمل فلا داعى إلى العجلة واحرص على التأنى فى استغلال تلك الفرصة حتى تتمكن من تحقيق الأرباح.

عاطفيا: تزول الخلافات التى حدثت بينك وبين الحبيب وتهدأ الأجواء، ما يساعدك على الشعور براحة البال وإعادة الأمور إلى نصابها.

صحيا: حاول أن تحصل على الراحة والاسترخاء حتى تتمكن من الحفاظ على حالتك الصحية، واستكمال أداء المهام بشكل جيد على مدار اليوم.

توقعات علماء الفلك:

قد تقضى بعض الوقت اليوم مع أحد الأشخاص كنت تتودد إليه منذ فترة، وترى أن التطورات التى طرأت على حياتك فى الفترة الأخيرة تقربك أكثر من مجموعة الأصدقاء القدامى، بل تمكنك أيضًا من الخوض فى صداقات جديدة مع بعض الأشخاص الذين تقابلهم فى حياتك اليومية.

لابد أن تعرض الأفكار المستقبلية التى تفكر فيها لخطط العمل الجديد على أحد الأصدقاء الذين تثق بهم حتى يمنحك رأيه ويكسبك الثقة فى الخوض بهذا العمل وتحقيق الإنجازات.

حظك اليوم لبرج الثور:

مهنيا: تواجه اليوم بعض الأحداث والأمور الجديدة فى مجال العمل وتلقى الدعم من أصحاب العمل لما تقدمه من خطط وأفكار جديدة لهم تفيد الصالح العام للشركة.

عاطفيا: تدخل اليوم مرحلة جديدة فى الحياة العاطفية تساعدك على تحقيق الأهداف التى كنت تسعى إليها فى الفترة الماضية وتتمنى تحقيقها.

صحيا: قد تتعرض اليوم لبعض الصعوبات التى تواجه حالتك الصحية وربما تعانى من بعض المشكلات فى منطقة الصدر، حاول التخلص من عادة التدخين السيئة حتى لا تتفاقم الأمور.

توقعات علماء الفلك:

قد تفكر فى الانتقال من المكان الذى تعيش فيه خلال الفترة المقبلة، ولكنك تتعرض اليوم لبعض الأحداث التى تجعلك تغير رأيك، ربما يأتى أحد الأشخاص المفضلين لديك ليعيش فى نفس المكان وأنت ترغب فى العيش بجواره.

حاول أن تبادر بالتفكير الجيد قبل البدء فى اتخاذ القرارات الخاصة بحياتك الشخصية، لتتأكد أن هذه هى رغبتك الحقيقية.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

مهنيا: تتلقى اليوم بعض الاتصالات التى تدعمك وتساعدك فى مجال العمل، حاول استغلال تلك الفرص لفتح صفحة جديدة مع من حولك من الزملاء.

عاطفيًا: تعيش حالة واضحة من الحب الصارخ نتيجة مصارحة الحبيب لك بمشاعره الرقيقة تجاهك، استغل تلك الظروف لتحسين العلاقة بينكما فأنت شخص محبوب جدًا.

صحيا: لا تتعجب من الآلام التى تصيبك فى الرأس والمعدة والتى تشعر بها دائمًا، فهى نتيجة طبيعية للجو الذى تعيش فيه وتفرضه على نفسك.

توقعات علماء الفلك:

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>سوف تشعر اليوم بالسعادة البالغة وتنتابك حالة شديدة من الفرح نتيجة تحسن وضعك المالى، هذا الأمر الذى سيساعدك على إنجاز الكثير من الأمور الشخصية التى كنت تسعى إليها ولم تأت الفرصة قبل ذلك.

من الممكن أن تكتشف داخلك موهبة جديدة تساعدك على إدارة تلك الأموال بشكل جيد، فالتفاؤل والحماس يدفعانك إلى تحقيق أحلامك فى أقرب وقت ممكن.

حظك اليوم لبرج السرطان:

مهنيا: تشعر اليوم بالهدوء التام وترى تجمع الأصدقاء حولك ما يساعدك على فتح صفحة جديدة من العلاقات الراقية مع من حولك، وتسهل عليك البدء فى المشروعات الجديدة.

عاطفيًا: تساعدك الظروف اليوم على لم شمل العائلة مرة أخرى وتقريب المسافة بينك وبين الحبيب لتقضى معه أجمل الأوقات المفعمة بالحب والرومانسية.

صحيًا: حاول اليوم أن تتجنب السير فى الهواء الطلق حتى لا تتفاقم حالتك المرضية وتكون أكثر عرضة للبرد حيث تعانى من الحساسية المفرطة.

توقعات علماء الفلك:

قد تقرر اليوم عدم الخروج وتفضل الجلوس فى المنزل، وتبدأ فى استعادة ذكريات وأحداث الماضى الجميلة، فربما تشعر بالتفاؤل والحيوية والحماس مما يدفعك إلى استغلال الوقت للتخطيط لمستقبلك المهنى.

ربما يساعدك التخطيط الجيد على تحقيق أهدافك بسرعة وبشكل جيد، ولا بأس من التحدث مع صديق يشاركك نفس الاهتمامات فربما تصل معه إلى أفكار جديدة.

>حظك اليوم لبرج الأسد:

مهنيا: قد تعانى اليوم من توتر الأجواء فى مجال العمل، لا تغضب فقد تحميك تلك الأجواء من التعرض لنظرات الحسد التى يرميك بها بعض الزملاء الحاقدين على إنجازاتك.

عاطفيًا: تحتاج اليوم إلى الاهتمام بالشريك واستخدام المرونة فى التعامل معه بعيدًا عن الأجواء الاستفزازية، فهو لا يستحق منك إلا الخير والاهتمام.

صحيا: حاول أن تحافظ على اعتدال الأجواء فى الأماكن التى تجلس بها حتى لا تصاب بالأمراض التى تنتج عن تقلبات الحرارة.

توقعات علماء الفلك:

عليك توخى الحذر اليوم من الفوضى التى قد تحدث اليوم فى منزلك، وحاول الحرص على التعامل بشىء من الهدوء والحكمة مع المواقف التى تتعرض لها اليوم.

قد تحتاج اليوم بعض الأجهزة المنزلية إلى الصيانة أو أن بعضها فى حاجة إلى التغيير نهائيًا، حاول أن تصل إلى حل مناسب بخصوص هذا الأمر.

ثق فى نفسك وفى قدراتك وكن متفائلاً حتى لا تصاب بالملل والإحباط.

حظك اليوم لبرج العذراء:

مهنيًا: تطرأ اليوم بعض الأحداث التى تؤثر سلبيًا على معنوياتك، ولكن لن يتسبب ذلك فى أى أضرار، بادر بالبحث عن الحلول المناسبة لتلك المشكلات العابرة.

عاطفيا: قد تعانى اليوم من الحالة النفسية السيئة التى تدفعك إلى الانكماش والتراجع، وتبدأ فى البحث عن العلاقة العاطفية التى تساعدك على الاستقرار.

صحيا: أنت اليوم فى حاجة إلى الراحة التامة حيث تساعد على استعادة الطاقة والنشاط اللازمين لإتمام أعمالك بشكل جيد.

توقعات علماء الفلك:

هناك مجموعة من الأصدقاء يتجاهلونك تمامًا فلا تجعل هذا الأمر يؤثر على أعصابك، حاول أن تفى بكل الالتزامات، لتتمكن من إكمال المشروعات طويلة الأجل التى أجلتها منذ الأسبوع الماضى حتى تتمكن من تحقيق الأرباح والتقدم نحو الأهداف.

لا تتحامل على نفسك فى إنجاز المهام حتى لا تصاب بالإرهاق الشديد، وعليك تخصيص بعض الوقت من أجل الحصول على الراحة.

حظك اليوم لبرج الميزان:

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>مهنيًا: احذر اليوم من المكائد التى يخطط بعض الأعداء لإيقاعك بها، واحرص على بذل المجهود اللازم لتنفيذ الخطط والأفكار التى تضعها لمستقبلك المهنى.>عاطفيًا: يشير هذا اليوم إلى علاقة عاطفية جديدة تتمكن من السيطرة عليم وتتسبب فى المشكلات الكثيرة بينك وبين الشريك، وتولد النفور بينكما.

صحيًا: تتمتع اليوم بالحيوية والنشاط والروح الحماسية الشديدة التى تساعدك على التخلص من الضغوط، والشعور بالراحة النفسية التى تمنع عنك الأمراض.

توقعات علماء الفلك:

سوف تتحسن حالتك المادية ويزداد دخلك المادى بشكل غير متوقع، وهذا الأمر يعد تطورًا هائلاً فى حياتك الشخصية، ولكن احذر من توقيع العقود اللازمة للمشروعات الجديدة قبل أن تقرأ كل كلمة فى العقد وتتأكد من سلامة الشروط وعدم إلزامك بأى شيء.

تشعر اليوم بحالة من الهدوء فكل الأمور تسير على ما يرام وتبدو أقل تعقيدًا من ذى قبل.

حظك اليوم لبرج العقرب:

مهنيًا: قد يثير أحد الزملاء اليوم أمرًا فى مجال العمل يجعلك تستشيط غضبًا، حاول أن تلفت أنظار الزملاء إلى أن هذا الأمر هو مصدر الإزعاج لمشاركتك استعادة الاستقرار والهدوء.

عاطفيًا: تبدو الأجواء ممتازة اليوم وتشعر بالارتياح والطمأنينة والهدوء بعد العاصفة التى هبت بينك وبين الحبيب، يرجع الهدوء إلى الحكمة التى تتحلى بها بالإضافة إلى توصلك لحل المشكلات.

صحيا: لا تنس القيام بالواجبات الرياضية فى أى مكان تجلس به، إذا كنت فى العمل أو فى النادى أو المنزل حاول أن تمارس بعض الأنشطة التى تساعدك على البقاء نشيطًا.

توقعات علماء الفلك:

لا تخشى مواجهة بعض الأشخاص السخفاء حتى لا تتأثر انتقالاتك اليوم، فالخوف من مقابلتهم قد يتسبب فى إعاقة حركتك اليوم، ابدأ التفكير الآن فى المشروعات الخاصة بك والتى تؤجلها إلى أجل غير مسمى دون مبرر.

إذا كنت تتحلى بالشجاعة أقدم على مواجهة الصعوبات حتى تتمكن من إنهاء تلك المشروعات وتحقيق المكاسب المنتظرة والأهداف المرغوبة.

حظك اليوم لبرج القوس:

مهنيًا: قد تتمكن اليوم من القيام ببعض الاتصالات التى تساعدك على إنجاز المهام بشكل جيد، وتبدو اليوم متحمسًا وتسرع الخطى تجاه إتمام إحدى الصفقات المهمة.

عاطفيًا: تشعر اليوم بمشاعر عاطفية قوية تجاه الشريك وتبدأ بالتفكير بالحياة المستقبلية حيث الحمل والولادة وتبحث عن الطرق المختلفة للاهتمام بالحبيب.

صحيًا: حاول اليوم أن تكون معتدلاً فى تناول وجباتك وأن تحرص على تناول الطعام الصحى، واحذر من الأطعمة الجاهزة التى تسبب لك المشكلات المعوية.

توقعات علماء الفلك:

ترى نفسك دائمًا الشخص العملى والمثقف الذى يتحلى تحلى بالحكمة والمعرفة، ولكنك شخص غامض فى حين أن لديك سرعة البديهة التى تساعدك على الاقتراب من الأشخاص ومعرفة حقيقة المشاعر التى تكمن داخلهم.

ربما تتمتع بالحس الفنى والإبداعى، لذلك لا تندهش عندما تتمكن من رسم لوحة فنية جميلة خلال وقت الفراغ.

حظك اليوم لبرج الجدى:

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>مهنيا: ربما تبدأ اليوم فى العمل على أحد المشروعات الفنية والإبداعية، ويشاركك أحد الأصدقاء المفضلين لديك فى هذا العمل لتحصلا معًا على الأرباح الكثيرة.

عاطفيا: قد تشعر بحالة من الحنين إلى الماضى وربما ترى البعض يعود إلى الوراء، وترى أن مزاجك العام يميل إلى الرومانسية حاول أن تتماشى مع هذا المسار.

صحيًا: قم بحزم امتعتك واذهب فى رحلة ترفيهية بعيدًا عن أجواء العمل والضغوط التى يسببها، حتى تتمكن من الحفاظ على حالتك الصحية من التدهور.

توقعات علماء الفلك:

قد تتلقى صباح اليوم دعوة للمشاركة فى بعض الأنشطة الجماعية التى كنت تبحث عنها للمشاركة فيها خلال الفترة الماضية فقد تساعدك على الخروج من حالة الملل التى تعانيها.

سوف تتحسن علاقتك بالآخرين وتكون على ما يرام حيث تشعر بالألفة والود والحب من قبل الجميع، ولابد أن تخطط هذا المساء للقاء الحبيب فى سهرة رومانسية تساعدك على تحسين العلاقة بينك وبينه، واحذر من التحامل على نفسك حتى لا تتدهور حالتك الصحية.

حظك اليوم لبرج الدلو:

مهنيا: أنت شخص كفء ويحالفك الحظ فى مجال العمل فلا تقلق، قد تتمكن اليوم من الوصول إلى اتفاق بشأن بعض الأعمال الجديدة التى كنت تنتظرها.

عاطفيًا: تساعد ظروف اليوم التى تمر بها على التجانس والانسجام مع الحبيب، وإذا كانت العلاقة بينكما مستقرة فقد تحصل على المزيد من الاستقرار.

صحيا: لا تدع اصحاب النفوس الصغيرة يثيرون غضبك، فالعصبية التى تنتج عن هؤلاء تساهم فى تدهور حالتك الصحية، احرص على الهدوء حتى تسير الأمور بشكل جيد.

توقعات علماء الفلك:

تتعرض اليوم لمشاجرة بينك وبين أحد الأصدقاء قد تجعلك تتنازل عن بعض القرارات بشكل مفاجئ، ولكن ليس من السهل أن تتحدث إلى هذا الصديق بصراحة مطلقة ولكن قوة الشخصية التى تتحلى بها تساعدك على المحاولة.

أمانتك هى سر النجاح والتقدم فى حياتك، فحاول أن تستمر على هذه الوتيرة فى العمل حتى تكتسب ثقة واحترام الآخرين وتواصل تقدمك.

حظك اليوم لبرج الحوت:

مهنيا: قد تساعدك الاتصالات التى قمت بها من أجل المهام المتعلقة بعملك على تحقيق النتائج المرضية، ويساعدك هذا الأمر على الشعور بالسعادة، فأنت تحصد ثمار ما زرعته.

عاطفيا: تقف اليوم بعض العقبات فى طريق إصلاح الأمور بينك وبين الحبيب، حاول التأقلم مع العلاقة والعمل على التخلص من تلك العقبات شيئا فشيئًا.

صحيا: قد يساعدك جو الفرح الذى أنشأه أحد أفراد العائلة فى المنزل فى التغلب على التشنجات التى تعانى منها، ما يساعدك على الحفاظ على تحسن حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:

تشعر اليوم بأن العمل مسل وممتع حيث تنتابك حالة مزاجية جيدة، وقد تقوم ببعض الأمور اليوم تساعدك على تحسين مستوى أدائك للمهام اليومية وهذا الأمر يدفعك إلى الوصول إلى منصب مهم فى المجال المهنى.

قد ترى اليوم مناسبًا للبدء فى إنجاز المهام التى تتعلق بالمال والبورصة حيث تحتاج إلى التركيز، ربما يتسبب تدخل الآخرين فى شئونك وأحوالك مع الشريك يتسبب فى تدهور العلاقة بينك وبين الشريك، فحاول منع ذلك الأمر واجعل حل الخلافات بينكما بالتشاور.