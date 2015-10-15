بالفيديو:Kim Kardashian وشقيقتاها قبل التجميل على انستقرام

بادر أحد الفنانين على انستقرام إلى العمل على مقطع فيديو، يُظهر التغييرات التي طرأت على شكل الأخوات كردشيان وكيفية تحوّل ملامحهن على مرّ السنوات.

هذا الناشط، الذي يُعرف تحت اسم Saint Hoax، عمل على تركيب فيديوهات، تنقل إلى المشاهدين تطوّر شكل نجمة العائلة Kim Kardashian وشقيقتيها Khloe وKylie، على الرغم من صغر عمر الأخيرة. ونرى في الشريط كلّ واحدة من الأخوات وعمليات التجميل التي خضعن لها في منطقة الوجه، بشكلٍ خاص.

هذا الفيديو يُظهر كيفية تحوّل ملامح Kim مع الوقت، إذ نلاحظ أنّ شفتيها أصبحتا أكبر من السابق، فيما تغيّر شكل أنفها وحتى عينيها.

وعلّق صاحب الفيديو عليه ساخراً: "ربما خُلقتْ بهذا الجمال. ربما الأمر يتخطى تقنية الكونتورينغ؛ في إشارةٍ منه إلى أن هذا التحوّل لا يُمكن أن يحصل إلا إذا لجأت كيم إلى عيادة طبيب التجميل أكثر من مرة".

أما Kylie Jenner التي لجأت إلى الحقن لنفخ شفتيها، فنراها تتحوّل في الفيلم القصير من مراهقة عادية الشكل إلى شابة جذابة.

هذا ونرى ،Khloe Kardashian، التي يصارع زوجها السابق الموت، في صورة قديمة لها، تعود إلى عام 2007، لتبدأ بعدها التعديلات على شفتيها وأنفها وحتى عينيها.

حصد الفيديو عدداً هائلاً من المشاهدين والتعليقات الساخرة.

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