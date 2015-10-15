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وجوه فنية بارزة تحضر حفل فارس كرم بالمغرب

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وجوه فنية بارزة تحضر حفل فارس كرم بالمغرب وجوه فنية بارزة تحضر حفل فارس كرم بالمغرب

الأربعاء 14-10-2015 22:41

احيا الفنان اللبناني فارس كرم سهرة فنية بمراكش ليلة الجمعة، بمناسبة الافتتاح الرسمي لملهى منهاتن (MANHATTAN NIGHT CLUB MARRAKECH) بشارع محمد السادس.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية للسوبر ستار فارس كرم الذي اشتهر في العالم العربي بأغان لاقت رواجا كبيرا، من قبيل “نسونجي” و “التنورة” و أخرها “ع الطيب”، لمراكش ، بعد زيارته الأولى للمملكة التي شارك خلالها في مهرجان موازين بالعاصمة الرباط.

وحضر حفل فارس كرم عدداً من الوجوه البارزة، من بينها الفنانة شذى حسون ، وزميلته في لجنة التحكيم أسماء المنور، ونجمة الطبخ المغربي شميشة ، ومقدمة برنامج ET بالعربي ، المغربية مريم سعيد ، وخريجة برنامج ستار اكاديمي في نسخته السابقة ابتسام تسكت ، والفنان المغربي احمد شوقي .

وحرص الفنان اللبناني على التقاط صورة مع لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الأسباني الذي كان يقضي إجازة قصيرة بالمغرب بعد تأهّل منتخب بلاده لنهائيات الأمم الأوروبية 2016.

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سيدتي