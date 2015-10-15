سلمان خان يتعرض للسرقة

تعرض نجم بوليوود سلمان خان للسرقة على يد أربع فتيات، أثناء وجوده في ملهى ليلي، في حي باندرا بمدينة مومباي.

وأفادت مصادر صحافية بأن أربع فتيات، استطعن سرقة سلمان، عندما ترك ممتلكاته على طاولة قريبة، أثناء حديثه إليهن.

وأضافت المصادر أن محفظة سلمان ونظارته الشمسية وقلادته التي ارتداها في فيلمه "باجرانجي بيجان" كانت من بين الأغراض التي سُرقت.

الجدير ذكره أن مرافقي النجم خان نصحوه بتقديم شكوى، إلا أنه رفض ذلك، معتبراً أنه لا يريد جذب وسائل الإعلام إليه، خصوصاً أن له سوابق معها في هذه الموضوعات، حيث تناولت وسائل الإعلام سابقاً جريمة القتل التي اتهم بها خان وانتظرت صدور الحكم بحقه لحظة بلحظة.