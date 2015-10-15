المخدرات تهدد حياة لامار أودوم.. و Khloe مستمرة في مساندته

بعد الغموض الذي لف حالة نجم كرة السلة الأمريكي Lamar Odom، بدأت الحقائق المتوقعة تظهر شيئاً فشيئاً.

فقد كشف موقع EOnline أن Odom، زوج Khloe kardashian السابق، خضع للفحوصات الطبية اللازمة داخل إحدى مستشفيات لاس فيغاس، وتبين ان جسمه يحتوي على نسبة عالية من المخدرات.

وحسب التقرير الطبي الخاص بحالته، تناول Lamar على مدى أيام سابقة الكثير من الكوكايين وحبوب الفياغرا، ما أدى إلى تلف دماغه بشكل شبه كامل.

أما الآن، فما زال Lamar Odom فاقداً للوعي، وهو يتلقى العلاج اللازم، إنما ليس من المؤكد انه سيستعيد عافيته كالسابق.

يشار إلى أن Odom فقد الوعي أثناء زيارته أحد بيوت الدعارة في ولاية نيفادا، بعد عطلة نهاية أسبوع مليئة بالحفلات الصاخبة، وبالرغم من الإنفصال أكدت Khloe انها ستساند Lamar في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها.