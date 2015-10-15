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بالصور: شبيه براد بيت السويدي صاحب أجمل وجه في العالم

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الخميس 15-10-2015 00:04

حقق عارض الأزياء السويدي Ben Dalhaos شهرة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، نظراً لوسامته التي جذبت الآلاف حول العالم.

Dalhaos البالغ من العمر 20 عاماً، والذي ظهر مؤخراً في إعلان لدار ساعات سويسرية فخمة، حصد لقب أجمل وجه في العالم.

وشبّهت الصحافة العالميّة Ben Dalhaos بالممثل العالمي براد بيت، الذي لطالما عرف بجاذبيته وجماله.

يشار إلى أن Ben Dalhaos لديه أكثر من 200 ألف متابع عبر تويتر وإنستقرام.

 

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