مركز "إعلام رفح" يناقش الأحد دور المجتمع فى خدمة العملية التعليمية

ينظم مركز إعلام رفح النموذجى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة إعلامية يوم الأحد 18 أكتوبر تدور حول دور المشاركة المجتمعية فى النهوض بالعملية التعليمية بمدرسة رفح الثانوية بنين.

وقال "عبد الفتاح الإمام" مدير مركز إعلام رفح النموذجى، إن الندوة يحاضر فيها الدكتور عبد الكريم الشاعر مدير إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.

وأضاف، إن الندوة تأتى فى إطار اهتمام الهيئة العامة للاستعلامات بإبراز دور المشاركة المجتمعية من خلال منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات والأفراد فى تنمية المجتمع المحلى والنهوض به.