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اتحاد الكرة لمجدي عبد الغني: تجرأ واعترف بخطأ اتهاماتك أو افضح كل شيء

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اتحاد الكرة لمجدي عبد الغني: تجرأ واعترف بخطأ اتهاماتك أو افضح كل شيء اتحاد الكرة لمجدي عبد الغني: تجرأ واعترف بخطأ اتهاماتك أو افضح كل شيء

وجه محمود الشامي عضو اتحاد الكرة نداء لمجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ونجم الأهلي السابق لإنهاء الجدل حول خلاف اتحاد الكرة معه.

فقد بدأ مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجدي عبد الغني الذي اتهم أحد أعضاء اتحاد الكرة بالحصول على رشوة مقابل خوض لقاء السنغال الودي قبل أن يتم إلغائه.

وقال الشامي في تصريحات لقناة النهار يوم الأربعاء: "نشعر بغصة كبيرة من كلمات مجدي عبد الغني التي اتهمت أعضاء اتحاد الكرة بالسرقة والرشوة".

وأضاف "الغريب أن مجدي عبد الغني تحدث مع كل أعضاء اتحاد الكرة فردا فردا على الهاتف ليخبره بأنه ليس المقصود".

وأكد عضو اتحاد الكرة عدم متابعته لشكوى الاتحاد ضد صاحب هدف الوحيد في كأس العالم 1990.

وأتم الشامي "تجرأ واعترف بمعلوماتك الخاطئة أو افضح كل شيء ليتم المحاسبة".

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فيديو اليوم السابع

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