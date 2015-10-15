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عالج دمل بغداد بالحناء والعسل الأبيض وقشر الرمان

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عالج دمل بغداد بالحناء والعسل الأبيض وقشر الرمان عالج دمل بغداد بالحناء والعسل الأبيض وقشر الرمان
أرسل قارئ يسأل: أنه يعانى من قرحة باليد، وأكد له الأطباء أنه مصاب بدمل بغداد، ويؤكد أنه لم يسافر الى العراق مطلقا، ويريد أن يعرف ما هذا المرض وأسبابه وطرق علاجه؟.

فى هذا السياق، أجاب الدكتور شعبان محمد إبراهيم أخصائى الجلدية والتناسلية، أن الإصابة بدمل بغداد، أو حبة حلب، أو دمل الشرق وكلها أسماء تطلق على "الليشمانيا الجلدية" حيث يكثر هذا المرض فى هذه البلاد، ولكن هناك بعض الحالات التى تصاب به فى وخاصة فى سيناء والإسماعيلية.

ويتابع أخصائى الجلدية والتناسلية، أنه هذا المرض يحدث عندما تلدغ حشرة ذبابة الرمل حيوان مصاب بالمرض وتمتص الكثير من طفيل اللشمانيا فتصبح مصدر عدوى للإنسان، وغالبا يظهر المرض بعد فترة على الجلد، وينسى المريض أنه لدغته حشرة خصوصا أن هذه الحشرة لا تحدث صوتا وقد لا يشعر بها الإنسان عندما تلدغه.

ويضيف د.شعبان، أن هناك العديد من الأنواع الخاصة بمرض اللشمانيا، ولكن الأكثر انتشارا هى "اللشمانيا الجلدية" لأنها تظهر على الجلد على هيئة حبة مثل الدمل تكبر تدريجيا ثم تغطى بقشرة ثم تسقط القشرة تاركة قرحة على الجلد.

وأخيرا يؤكد أخصائى الجلدية والتناسلية، أنه يتم علاج "الليشمانيا الجلدية" عن طريق :
>1- الكى البارد "cryotherpy" وحقن البنتوستام.
>2- ومن المجربات الطبيعية التى أفادت فى علاجها دهانها بمخلوط الحنة وعسل النحل.
>3- رش قشر الرمان بعد تجفيفه وسحقه.
>4- الدهان بالعصارة الناتجة من الصبار وشجرة تسمى الغزالة.

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مصر 365

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