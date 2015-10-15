مصادر: اتجاه لإلغاء لجنة "إعداد قانون التعليم العالى" وتشكيل أخرى جديدة

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن هناك توجها من قبل رؤساء الجامعات من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات لإلغاء لجنة إعداد قانون التعليم العالى برئاسة الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، وأنه سيتم تشكيل لجنة أخرى لإعداد القانون الموحد للتعليم العالى.

وأضافت المصادر، أنه تم الاتفاق بين أعضاء المجلس الأعلى للجامعات على تجاهل مسودة القانون المقترحة، التى استعرضها المجلس فى ورشة استماع بجامعة عين شمس بآخر جلسة للمجلس، مؤكدة أن عددا من رؤساء الجامعات رفضوا تشكيل لجنة القانون من قبل الوزير السابق وهو ما سيتم تغييره بعد انتهاء جلسات الاستماع.

ومن جانبه، قال الدكتور ماجد القمرى، رئيس لجنة إعداد قانون التعليم العالى، إن الرؤية لم تتضح بعد وإن اللجنة مستمرة فى جلسات الاستماع التى حددها المجلس الأعلى للجامعات وأن هناك ورشتى عمل للاستماع لباقى مقترحات القانون الجديد التى أعدتها اللجنة.

وأضاف "القمرى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الورشة الأولى التى عقدت فى جامعة عين شمس لم تناقش إلا المقترحات المبدئية لمقدمة القانون وأن الجلسات المقبلة ستناقش المقترحات الخاصة بمواد القانون الجديد كاملة مع رؤساء الجامعات.

وزير التعليم العالى: لا نية لاستعجال قانون الجامعات الجديد