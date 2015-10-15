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بالصور .. محافظ البحيرة يشهد الاحتفال بالعام الهجرى الجديد

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شهد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة الاحتفال الذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الشيخة مريم بدمنهور بمناسبة العام الهجرى الجديد.

بدأ الحفل بتلاوة آيات القرآن الكريم للقارئ الشيخ يوسف ندا، ثم كلمة لفضيلة الشيخ محمد العش وكيل مديرية أوقاف البحيرة تناول فيها الدروس المستفادة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والتى كانت نصرا عظيما للإسلام وأثرها فى حياة المسلمين، واختتم الاحتفال بالابتهالات والتواشيح الدينية للشيخ أحمد راضى.

حضر الاحتفال محمد الصيرة السكرتير العام للمحافظة، وسعد غراب رئيس مدينة دمنهور، والعقيد حسن مغازى المستشار العسكرى، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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