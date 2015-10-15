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طوارئ بجامعة بنها استعدادا لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

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طوارئ بجامعة بنها استعدادا لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات طوارئ بجامعة بنها استعدادا لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات
‏‫أعلنت جامعة بنها حالة الطوارئ استعدادًا لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات يوم السبت القادم بالجامعة، حيث قامت الإدارة العامة للأمن بجامعة بنها ببدء تنفيذ خطة تأمين الاجتماع اعتبارًا من أمس الأربعاء، بالمرور على جميع منشآت ووحدات الجامعة وتمشيط القاعات والأسوار من الداخل والخارج والتأكد من عدم وجود أى أجسام غريبة.

كما وجه زين سرحان مدير الإدارة العامة للأمن بجامعة بنها تعليماته لجميع عناصر الأمن الإدارى بضرورة المرور والتمشيط الدورى للكليات من الداخل والخارج على مدار الساعة واليقظة التامة.

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