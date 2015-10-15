مرشح بدائرة طوخ: الانتخابات البرلمانية القادمة لن تشهد أى تزوير

أكد أبو سريع إمام مدير تحرير جريدة الأهرام والمرشح لانتخابات البرلمان القادم عن دائرة طوخ، أن الانتخابات القادمة لن تشهد أى تزوير.

وقال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن صوت الناخب هو الفيصل، حيث إنه لا توجد أى مصلحة للدولة من تزوير الانتخابات، مطالبا الأهالى بالخروج للانتخابات بكثافة واختيار المرشح الافضل للمرحلة القادمة التى تحتاج الكثير من التشريعات للقوانين والعمل الجاد.

وأضاف، أبو سريع إمام أن من أهم النقاط التى يعتمد عليها فى برنامجه الانتخابى هو الاهتمام بالتعليم والصحة وعمل الشباب وعودة الجمعية الزراعية لدورها فى خدمة الفلاح، وذلك بالإضافة للجانب التشريعى.