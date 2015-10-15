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بالصور.. زيارة مفاجئة لمحافظ الشرقية تكشف إهمالا و"قطط "بالمستشفى الجامعى

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كشفت زيارة مفاجئة للدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، مساء أمس الأربعاء، لمستشفى الزقازيق الجامعى، تدنى مستوى النظافة، وانتشار الحيوانات الضالة كالقطط وسوء حالة دورات المياه، وعدم تواجد الأطباء بالاستقبال.

وفور دخول المحافظ لاحظ عدم تواجد رئيس قسم الاستقبال وعدم تواجد الأطباء أو تواجد طبيب مدرس مساعد، وعلى الفور تم استدعاء الدكتور رئيس قسم العيادات الخارجية بالمستشفى للتعامل مع الحالات المرضية الموجودة بالقسم.

كما لاحظ إحدى الحالات فى حادث موتوسيكل فأمر باستدعاء الطبيب فورا لإجراء الرعاية الطبية للحالة فى أسرع وقت.

واستمع المحافظ لشكاوى بعض الأهالى المرافقين للحالات المرضية ووعدهم بسرعة حلها.

واتصل المحافظ بالدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق وأبلغه بتدنى النظافة العامة بالاستقبال وعدم تواجد الأطباء.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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