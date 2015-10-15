بالصور.. إمام الدعوة بكفر الشيخ: الهجرة علمتنا حب الوطن والتضحية من أجله

أكد الشيخ عطا بسيونى، إمام الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، أن هجرة "الرسول"- صلى الله عليه وسلم- بها دروس مستفادة، منها حب الوطن والتضحية من أجله، وإبطال دعوة الفئة الضالة التى تريد تخريب البلاد.

جاء ذلك خلال احتفال محافظة كفر الشيخ بالعام الهجرى الجديد، بحضور الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، واللواء حسين الطاهر السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد، والشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيونى إمام الدعوة، واللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء سامح مسلم نائب مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إبراهيم عوض مساعد مدير الأمن، وعدد من قيادات الأزهر والأوقاف والقيادات الأمنية، والقيادات الشعبية والتنفيذية.

وأضاف بسيونى، أن الرسول تعامل مع غير المسلمين بالرحمة والشفقة وحسن المعاملة، وليس الاضطهاد والقتل، فرهن سيفه عند يهودى برغم وجود أغنياء المسلمين بالمدينة منهم عثمان بن عفان وأبو بكر الصديق، كان لديهم أموالاً، وكان فى إمكان الرسول أن يأخذ منهم ما يريد، لكنه أراد أن يعلمنا كيفية التعامل مع الآخر وإن اختلفت معه.

وقال مدير الدعوة، إن رحمة الرسول والتى تمثل قمة التعامل فى الإسلام ظهرت واضحة عند فتح مكة، حيث كان رءوفاً بأهله وأبناء وطنه، رغم ما عاناه من بعضهم من إيذاء له وللمسلمين قبل الهجرة، فعفا عنهم جميعا.



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