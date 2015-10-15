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بالصور.. هيثم الحريرى يكثف جولاته بدائرة محرم بك قبل الصمت الانتخابى

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قام المرشح هيثم أبو العز الحريرى عن دائرة محرم بك وغربال، بجولات انتخابية مساء الأربعاء والتقى بأهالى الدائرة وشرح لهم برنامجه الانتخابى، مؤكدا على تمسكه بمحاربة الفساد والتصدى للفاسدين.

وأكد المرشح هيثم أبو العز الحريرى، أنه سيقوم بدوره الرئيسى والأصيل فى مراقبة أعمال والتصدى لأى أخطاء أو تجاوزات بحق المواطن وكرامته والحرص على تشريع القوانين التى تحقق العدالة الاجتماعية بما يعود بالفائدة على الفقراء والفلاحين.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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