أهالى كوم أمبو يطالبون مرشح مستقل بالقضاء على ظاهرة العشوائيات

عقد فؤاد سراج الدين المرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، مؤتمرا جماهيريا بمدينة كوم أمبو أمس الأربعاء، عرض خلاله برنامجه الانتخابى.

وخلال المؤتمر، تحدث أيضا بعض الحاضرين عن أبرز مشاكل الدائرة التى يعلقون عليها آمالا كبيرة على أعضاء البرلمان القادم فى حلها ومنها القضاء على العشوائيات والاهتمام بقطاع الصحة، من خلال توفير وحدات صحية كافية وسد العجز فى الأطباء بجانب الاهتمام بقطاع التعليم، والاهتمام بالقرى والنجوع المحرومة من الخدمات الأساسية بمركز كوم أمبو وتنفيذ مشاريع الصرف الصحى ودعم المزارعين وتشغيل الشباب.



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